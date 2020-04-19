"اقتصادية دبي" تستقبل 11.65 ألف شكوى مستهلك في الربع الأول 2020

المصدر: دبي - البيان

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 11655 شكوى مستهلك، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 40% مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، والذي بلغ عدد الشكاوى فيه 8302 شكوى، ما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.

بلغ إجمالي معاملات المستهلكين التي استلمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 14300 معاملة في الربع الأول، وشكلت شكاوى المستهلكين 11655 منه، في حين شكلت الملاحظات 1965 ملاحظة و680 استفسار. وقد تم استلام 41% من الشكاوى عبر مركز الاتصال و59% منها عبر القنوات الذكية.

وعلى صعيد أكثر 5 جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكلت شكاوى الاماراتيين 25% من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلاها الجنسية الهندية بـ 14% من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية بـ 12% من الشكاوى، فالسعودية 9% وأخيرا الجنسية الأردنية بـ 5% من إجمالي الشكاوى.

تصدر قطاع الخدمات بأكبر نسبة شكاوى والتي بلغت 34% من إجمالي الشكاوى الواردة، متبوعا بقطاع الإلكترونيات الذي استحوذ على 12% من الشكاوى، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بـ 11% و قطاع تأجير السيارات بـ 10% ثم قطاع السيارات متساويا مع قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات بـ 7% وقطاع الاثاث بـ 5%، وقطاع الشحن متساويا مع قطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بـ 4% ثم قطاع ورش السيارات بـ 3% فالديكور 3% ثم الصالونات بنسبة 1%.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تحرص اقتصادية دبي على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، وذلك عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات.

وأضاف لوتاه: "نلاحظ تباين في أنواع الشكاوى وفقا لمتغيرات السوق، حيث بلغ عدد شكاوى الاسترداد النقدي 22% في الربع الاول، يليها شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 21% ثم وجود تلف أو خلل في المنتج بنسبة 15%، وتساوت شكاوى الغش التجاري مع شكاوى إضافة رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج بنسبة 11% . تحرص اقتصادية دبي على متابعة الشكاوى بالتواصل مع أطراف الشكوى وايجاد حلول مناسبة وفقا للمستندات المقدمة من الطرفين".