"راكز" تنفذ إجراءات الفحوصات الطبية لأكثر من 10000 عامل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

نفّذت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مبادرة إجراء فحوصات طبية لأكثر من 10000 عامل في مختلف منشآت ومرافق وسكنات عمّال المناطق الصناعية التابعة لراكز، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، على أهمية التعاون المشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة في إجراء الفحوصات الطبية والتي تم مباشرة العمل بها منذ الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي تعزيزاً لالتزام راكز بمواصلة الفحوصات الطبية على أن يتم تنفيذ واستكمال الفحوصات الطبية لتشمل 20000 عاملاً في شهر مايو 2020.

وأشاد جلاد، بالدور الذي تلعبه راكز في حماية المجتمع كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه جميع المواطنين والمقيمين والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يستدعي التكاتف مع الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في التصدي للظروف الاستثنائية الراهنة والتغلب على التحديات القائمة.

ومن الجدير ذكره أن راكز سعت في الشهور الماضية إلى تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتي شملت عقد دورات توعوية لأفراد المجتمع وتعقيم كافة مرافق مناطقها بهدف حماية صحة وسلامة الأفراد من انتشار كوفيد 19 بما يتماشى مع توجيهات برنامج التعقيم الوطني والإرشادات الصادرة من الجهات الاتحادية والحكومية مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة ووزارة العمل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.