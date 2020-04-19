"اقتصادية رأس الخيمة" تغلق 5 مطاعم لمخالفتها للتعاميم الوقائية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أسفرت حملة تفتيشية نفذها مفتشو اقتصادية رأس الخيمة عن إغلاق 5 مطاعم نتيجة لعدم التزامها بالتعاميم الصادرة عن الدائرة بشأن الإجراءات الاحترازية التي صدرت مؤخراً، والتي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، على عدم التهاون في تطبيق القوانين ضد المنشآت الغذائية الغير ملتزمة بالتعاميم الصادرة خلال تلك الفترة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الدائرة حريصة على إلزام أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع.

وأشار إلى أن الحملة المفاجئة كشفت عن مطاعم تستقبل زبائن في صالاتها، رغم تحذير الدائرة المتكرر عبر قنواتها الرسمية وعبر وسائل الإعلام المحلية المختلفة بمنع استقبال الزبائن والاكتفاء بخدمات التوصيل، إضافة إلى عدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات التي تعد شرطاً أساسياً لتحقيق معايير السلامة والنظافة في إعداد الوجبات والمشروبات.