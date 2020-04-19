"إحصاء أبوظبي": انخفاض الأسعار 0.7% خلال الأسبوع الثاني من أبريل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير السلة الأسبوعية الصادر اليوم عن مركز الإحصاء أبوظبي، عن انخفاض الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغير الغذائية الأسبوعية بنسبة 0.7% ليصل إلى 103.0% في الأسبوع الثاني من أبريل مقارنة مع 103.7% خلال الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وارتفع بنسبة 3.0% خلال الأسبوع الثاني من أبريل 2020، مقارنة بشهر فبراير 2020 على اعتبار بأنه شهر مرجعي.

وخلال الأسبوع الثاني من أبريل 2020 ومقارنة بشهر فبراير 2020، ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية بنسبة 2.3%، وللسلع غير الغذائية بنسبة 6.3%.

وساهمت مجموعة "الأسماك والأغذية البحرية" بنسبة 45.3% من مجمل معدل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 15.1% ويبلغ وزنها 9.1%.

أما مجموعة "الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات" فقد ساهمت بنسبة 30.9% من مجمل معدل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 25.0% ويبلغ وزنها 3.7%.