"أسواق عجمان" توفر خصومات بنسبة 50% للسلع الاستهلاكية في رمضان

المصدر: عجمان- أسامة احمد

أعلنت جمعية أسواق عجمان التعاونية، عن اكتمال استعدادها لاستقبال شهر رمضان وتقديم عروض للسلع الاستهلاكية تصل الى نسبة 50% وذلك بهدف تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع وتوفير السلع الأساسية على مدار الشهر الفضيل في كافة أفرع الجمعية.

وتبدأ العروض الترويجية من يوم غدٍ الإثنين وعلى مدار الشهر الفضيل، كما تقدم الجمعية طرود رمضانية تحتوي على مجموعة من السلع الغذائية الاساسية للأسر المتعففة وتوزيعها عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة.

وقال سامي محمد شعبان مدير جمعية أسواق عجمان، لـ "البيان": "حرصاً على استمرار تقديم العروض وبناء على توجيهات مجلس ادارة جمعية اسواق عجمان تقرر عمل عروض للشهر الفضيل للسلع بمختلف أنواعها وتحديد خصومات تصل إلى نسبة 50% ، وتشمل العروض السلع الغذائية الاساسية التي تحتاجها الاسر خلال الشهر الكريم".

وذكر أن الجمعية تقوم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في مجال الدعم للأسر المتعففة بتقديم أسعار تفضيلية لسلع أساسية تقدم بطريقة الطرود الرمضانية وتم تجهيز الطرود منذ أكثر من أسبوع حتى تصل هذه المواد والبضائع إلى مستحقيها مسبقا قبل بداية الشهر الفضيل كما توفر الجمعية في كافة افرعها السلع وبدائلها وتنوعها وحسب رغبة المستهلكين.

وأكد على اهتمام إدارة الجمعية بتقديم خدمات تنال رضاء الجميع وبشكل مباشر وبمتابعة آراء المستهلكين ومتطلباتهم والالتزام باستمرارية لتطوير الأداء وتوفير كافة السلع التي يحتاجونها ،لافتاً إلى برنامج مكافآت لمشتريات المستهلكين عن طريق استخدام بطاقة جمعيتي والتي تمنح المستخدم نقاط على مشترياته يتم استبدالها بسلع مجانا.

وتحدث عن زيادة مبيعات النافذة الإلكترونية بنسبة 500% مشيراً إلى زيادة طلبات المستهلكين إلى أرقام كبيرة والتأخير في استلام طلباتهم إلى مدة أسبوع فقد تم التوجيه من مجلس الإدارة بفتح نافذة إضافية للبيع عن طريق الاتصال الهاتفي حتى يتم توفير السلع إلى الجميع بنفس اليوم تلافيا لأي تأخير بسبب الطلب الكبير.

وأكد على استمرار برامج التعقيم في جميع الفروع والمخازن وسكن الموظفين و تعقيم البضائع منذ استلامها وحتى ترتيبها على الأرفف، كما يتم توفير المعقمات لجميع المتسوقين عند المداخل والمخارج وعند أقسام الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، لافتاً إلى أهمية إلتزام الجميع بإجراءات الوقاية بهدف حماية الصحة العامة ومواجهة الوباء.