تأجيل معرض سوق السفر العربي إلى 2021

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أعلنت شركة "ريد ترافيل إكزيبشنز"، عن تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان مقرراً له أن يقام في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى عام 2021.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها: "في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واصلنا جهودنا ومتابعتنا الحثيثة للمتغيرات الناجمة عن هذه الأوضاع الجديدة وتداعياتها على صناعة السفر والسياحة خصوصاً، والمجتمع بشكلٍ عام. في هذا الإطار، عُقدت اجتماعات مكثفة مع مركز دبي التجاري العالمي، تم فيها طرح عدد من الخيارات الأخرى لتنظيم الحدث في الربع الأخير من العام الجاري. وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والاستماع إلى آراء الخبراء في هذه الصناعة، قررنا أن نتخذ القرار الأفضل الذي يصب في مصلحة الجميع والمتمثل في تأجيل إقامة المعرض إلى 2021.

وأضافت: "في ضوء ذلك، سيُقام معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021، أي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد".

وقالت إن "اتخاذ مثل هذه القرارات يعد أمراً حاسماً، لذا أجرينا نقاشات مطولة على أعلى المستويات داخل الشركة ومع الحكومات المحلية والشركاء والجهات الراعية والشركات العارضة والحضور، لمسنا من خلالها تأييداً واضحاً لتقييمنا للوضع الراهن وضرورة اتخاذ القرار دون أي تأخير".

وأكدت الشركة على وضع صحة وسلامة الجميع على رأس أولوياتها، كما أنها تدرك تماماً الدور المهم الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي في دعم صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم، لذا يقع على عاتقها تقديم حدث آمن وناجح عندما تتهيأ الظروف المناسبة.

وأضافت : "نركز بشكلٍ إيجابي في الوقت الحالي على دعم الأعمال وفرص التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط. ويسرنا في هذا الصدد الإعلان عن إطلاق الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي سيقام من 1 ولغاية 3 يونيو 2020، الذي سيضم ندوات مشتركة وجلسات مباشرة وفعاليات لتسريع التواصل، مع إمكانية عقد اجتماعات ثنائية وإجراء الحوارات والنقاشات البناءة، وفتح آفاق وفرص جديدة للأعمال من خلال التواصل عن بُعد. وسنطلعكم بشكل منفصل على تفاصيل هذا الحدث الافتراضي وكيفية المشاركة فيه".