شركات التوصيل ترضي نصف المستهلكين

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أبدى نحو 50 بالمئة من المستهلكين في الإمارات رضاهم عن أداء خدمات شركات التوصيل في ظل الظروف الصحية الحالية بسبب انتشار فيروس «كورونا» عادّين أنها تلبي احتياجاتهم بسرعة مناسبة وفي نفس الوقت تراعي درجات عالية من الإجراءات الاحترازية عند توصيل الطلبات.

ورأى 49% من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان الإلكتروني» أن خدمة شركات التوصيل أكثر من جيدة، في حين قال 51% إنها أقل من جيدة.

وعلى موقع «تويتر»، قال 36.8% إنها أكثر من جيدة في حين عد 63.2% أنها أقل من جيدة.

وأكد تامر الخياط، العضو المنتدب وأحد مؤسسي «بينزا» لـ«البيان الاقتصادي» أن حكومة الإمارات اتخذت إجراءات فورية واستباقية جعلت تأثيرات المشكلة محدودة للغاية، وخاصة في قطاع الأغذية، بعد الإعلان عن الحزم والمبادرات التحفيزية للاقتصاد وأنشطة الأعمال، والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمنشآت التجارية لتسهيل أعمالها، والتخفيف من تبعات الظروف الراهنة.

وقال إنه بالتوافق مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية، أطلقنا خدمة التوصيل إلى المنازل، مع ضمان عدم حدوث أي اتصال بين فرقنا والعملاء، حيث يقوم سائقو الدراجات بتوصيل الطعام من المطعم إلى العميل من دون الاتصال به، وينصب تركيزنا دائماً على النظافة حرصاً على طمأنة العملاء في الظروف السائدة أكثر من أي وقت مضى.

وقال كريم أبو غزالة، مؤسس «فودي براندز»، إن الإمارات كانت من أوائل الدول التي استعدت لهذه الظروف ووفرت كافة الترتيبات الممكنة للتقليل من الآثار الممكنة التي قد تطال الأفراد والشركات.