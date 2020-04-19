الزعابي لـ «البيان»: المتابعة المستمرة أفرزت حزمتي التحفيز

قال إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين: إن الهيئة باشرت منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩» على دراسة الآثار الاقتصادية ومدى تأثيرها على قطاع التأمين وهو ما نتج عنه اتخاذ حزمتي محفزات شملت عدة مبادرات لدعم القطاع وضمان استمرار أداء شركات التأمين وشركات المهن المرتبطة به وتمكينها من مواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم.

وأضاف في تصريح لـ «البيان» أن المتابعة المستمرة للآثار الاقتصادية على القطاع تأتي في إطار حرص الهيئة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة من أجل استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز أنظمة العمل عن بُعد وتسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة.

وأكد أن هيئة التأمين تتابع عن كثب آخر التطورات في قطاع التأمين وما تحتاجه الشركات بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على انسيابية الأعمال في القطاع، متوقعاً أن يكون لحزم الدعم التي أطلقتها الهيئة أثر مباشر وبارز في دعم الشركات وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.