نمو الطلب على ابتكارات «إنسينكراتور»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت شركة إنسينكراتور، وحدة الأعمال التابعة لشركة إيمرسون، وأكبر مصنّع لمنتجات التخلُّص من مخلفات الطعام ومنتجات توفير المياه الساخنة في أوقات قياسية، عن ارتفاع ملحوظ في الطلب على منتجاتها في الإمارات والمنطقة إلى جانب دخول هذه المنتجات إلى قطاعات خدمية حيوية جديدة.

ويعزو محمد كرم، مدير تطوير الأعمال في شركة إنسينكراتور لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، هذا النمو وزيادة الطلب على المنتجات إلى وجود توجه عام لدى الجميع بأهمية اعتماد وسائل تقنية متقدمة توفر مستويات عالية من النظافة والصديقة للبيئة.

وأكد محمد كرم أن أحد الأهداف الرئيسية وراء تأسيس الشركة وإطلاق منتجتها في العام 1927 كان بالدرجة الأولى يتمحور حول النظافة وتطور فيما بعد ليشمل الاستدامة في استخدامات الطاقة والموارد.