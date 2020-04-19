«حرة الحمرية» تواصل تعقيم مرافقها كافة

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إجراءاتها الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حيث بدأت حملة لتعقيم كل مرافقها والمباني التابعة لها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة» كإجراء احترازي حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، واستجابة للبرنامج الوطني للتعقيم.

شملت عمليات التعقيم والتطهير، المبنى الرئيسي ومكتب ميناء الحمرية ومبنى جمارك ميناء الحمرية، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة ومكاتب الموظفين، مع الاعتماد على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية وفق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل لضمان بيئة صحية للموظفين والمتعاملين.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير الهيئة: كثفنا الجهود في عمليات التعقيم دعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة وحكومة الشارقة بصورة خاصة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وإننا في المنطقة الحرة بالحمرية نعمل كجزء من منظومة دولتنا في مواجهة هذه الجائحة التي تتطلب منا بذل أقصى ما بوسعنا من جهد وطاقات من أجل صحة الفرد والمجتمع، وملتزمون بأهمية وجودنا في خط الدفاع الأمامي لمواجهة الفيروس والحد منه استجابة للبرنامج الوطني للتعقيم وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.