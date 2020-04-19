اقتصادية الشارقة تطلق 20 خدمة رقمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حزمة من الخدمات الرقمية المطورة، والتي تتيحها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي على مدار الساعة، للتسهيل والتيسير على المتعاملين ودعم الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم، حيث دشنت الدائرة 20 خدمة رقمية مطورة من غير معرف (دون الحاجة لاسم مستخدم وكلمة مرور)، وذلك بهدف التقليل من زيارات المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة والمحافظة على مبدأ التباعد الاجتماعي، حفاظاً على السلامة العامة وتحقيقاً لمنظومة التحول الرقمي، التي تتبناها حكومة الشارقة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني. وأشار إلى أن سعي الدائرة لتطوير خدماتها يأتي بطرح كل ما هو جديد وحديث من خدمات رقمية، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين، ووصولاً إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية.