مناقشة تطوير رواد الأعمال في ظل الأزمات

المصدر: عجمان - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة عمل عن بُعد بعنوان «تطوير رواد الأعمال في ظل الأزمات» بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، وقدم الورشة د. عبدالله العوضي ـ خبير مالي مستشار ريادة الأعمال، وشارك في الورشة عدد من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع.

تناولت الورشة مفهوم ريادة الأعمال ومهارات رائد الأعمال الناجح في الأزمات وكيفية تطويع التحديات للاستفادة منها كرائد أعمال، حيث أكد المحاضر أهمية أن يتسم رائد الأعمال بحث الإبداع والمخاطرة، وأن يُلم بالمهارات الخمس وهي «القدرة على التفاوض، وضع خطط العمل، المرونة والانضباط، إدارة المال وتحليل وفهم السوق».

مهارات

وشرح للحضور عوامل تعثر المشاريع خلال الأزمات ومنها غياب التخطيط والرؤية المستقبلية «ضعف الجهوزية» وغياب التأهيل والتدريب وإغفال أهمية التسويق والدعاية والإعلان وعدم الاستفادة من مهارات الموارد البشرية المتاحة والحفاظ عليها والتباطؤ في معالجة الأفكار وتداركها وسوء اختيار المشروع.

واستعرض أساليب حل الأزمات والتعامل معها بالطرق التقليدية، والطرق غير التقليدية، مؤكداً ضرورة ترتيب الأولويات في ظل الأزمات وضرورة الاستعداد الإلكتروني والمرونة في تغير النشاط أو الخدمة أو المنتج بما يتوافق مع متطلبات السوق، وابتكار طرق لإنجاز الأعمال وتوصيلها، كما أكد ضرورة التعامل بإيجابية وتفاؤل.

مرونة

من جانبه ثمن محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، التعاون الفعال بين غرفة عجمان والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال في تنفيذ دورات وورش عمل متخصصة تستهدف رواد ورائدات الأعمال لتطوير مهاراتهم في الإدارة والتسويق واختيار المشاريع وإدارة الأزمات ودراسات الجدوى واتباع آليات الإبداع والابتكار في تنفيذ المشاريع وغيرها من العوامل المؤثرة.

كما أشاد بجهود القيادة الرشيدة في توفير بيئة اقتصادية داعمة تتسم بالمرونة والتكيف لمواجهة المتغيرات والتحديات، ولا سيما ما نلمسه خلال الفترة الراهنة من حزم تحفيزية وتسهيلات موجهة للقطاع الخاص، لتضرب دولة الإمارات النموذج الأمثل عالمياً في استدامة واستقرار القطاع الاقتصادي.

تنوّع

وأكدت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية في غرفة عجمان، أهمية ورشة العمل ودورها في توجيه المشاركين بالآليات الصحيحة في مواجهة تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضافت إن غرفة عجمان حريصة على استمرار تقديم الدورات وورش العمل الموجهة لأصحاب الأعمال وتنويعها بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لغرفة عجمان.