تجديد الرخصة في عجمان دون عقد إيجار 3 أشهر

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان السماح بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية دون إلزامية تقديم عقد إيجاز موقع المنشأة لمدّة 3 أشهر، على أن يتم تقديم عقد الإيجار خلال شهر من تاريخ انتهاء المدّة المصرّح بها، وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين وأصحاب المنشآت والمشاريع ودعمهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وضمان استمرارية أعمالهم.

وبموجب القرار استثنت الدائرة شرط إرفاق عقد إيجار موقع المنشأة لدى تجديد الرخصة عبر مختلف القنوات الرقمية المتوفرة للخدمة كالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعبر خاصية التجديد التلقائي من خلال الرسائل النصية القصيرة، و دعت الدائرة المستثمرين إلى الالتزام بتوفير عقد الإيجار خلال شهر من تاريخ انتهاء الأشهر الثلاثة المسموح بها تجنّباً لإيقاف الرخصة وتحميل أصحابها المسؤولية القانونية تجاه الغير.