21.8 مليار درهم تجارة دبي الخارجية بالأدوية في 2019

المصدر: دبي – البيان

عززت جمارك دبي جهودها لتيسير حركة التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات في ظل التفشي العالمي لوباء الكورونا، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمعدات الطبية في العام 2019 نحو 21.8 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 16.5 مليار درهم والصادرات بقيمة 590 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 4.7 مليارات درهم، فيما بلغت كمية تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمعدات الطبية في العام 2019 نحو 144 ألف طن توزعت إلى الواردات بكمية 96.5 ألف طن والصادرات بكمية 12.7 ألف طن وإعادة التصدير بكمية 34.6 ألف طن.

وتضع الدائرة في مقدمة أولوياتها العمل على توفير الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تصنف ضمن البضائع المقيدة وفقاً لإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تحرص جمارك دبي على تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق مع الوزارة لضمان الوصول إلى أفضل النتائج على صعيد تيسير حركة التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وقد زودت الدائرة المراكز الجمركية بكافة التجهيزات اللازمة لتأمين الوصول السريع للأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأسواق لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية بعد استكمال متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة لهذه المنتجات الحيوية لصحة وسلامة المجتمع.

وقال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «تعد الأدوية والمستلزمات الطبية من أهم المواد الاستراتيجية التي تحرص الدائرة على وصولها إلى الأسواق دون تأخير لضمان سلامتها وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية وخصوصا في الظروف الحالية التي يشهدها العالم مع تفشي وباء الكورونا حيث تصاعد الطلب على هذه المنتجات، ولذلك نواكب في جمارك دبي هذه التطورات من خلال التجهيز المتطور لمراكزنا الجمركية التي تولي اهتماماً كبيراً بسلامة شحنات الأدوية وسرعة وصولها إلى الأسواق حيث يتم العمل على الإفساح عن هذه الشحنات بعد التأكد من تلبيتها متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستكمال إجراءات المعاينة والتفتيش والتخليص الجمركي».

وأضاف: «تمتاز دبي دائماً بقدرتها الكبيرة على التعامل مع الظروف الدولية الصعبة لتواصل دورها الحيوي في حماية سلاسل الإمداد العالمية من خلال ضمان تدفق البضائع باستمرار إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ونعمل في جمارك دبي على تطوير أدائنا بوتيرة متصاعدة لتعزيز دور الإمارة كمركز للتجارة الدولية يربط كافة الأسواق من مختلف الدول ويضمن وصول الاحتياجات الأساسية إلى المستهلكين في هذه الدول، وفي الظروف الحالية نكرس جهدنا للقيام بهذا الدور الحيوي».