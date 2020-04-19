محمد بن زايد: سنوفر كل المواد من آخر الدنيا للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أن قيادة الدولة ستعمل كل ما تستطيع لإحضار كل المواد من آخر الدنيا وتأمينها للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سموه مع معالي سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الإقتصاد ، وبثت الوزارة مقطعا للقاء في حسابها الرسمي علي " تويتر " ، حيث استهل سموه اللقاء بسؤول عن الأوضاع الاقتصادية ووضع الإمارات الاقتصادي .

وأكد وزير الاقتصاد لسموه على أنه إذا كانت هناك دولة مستعدة أن تجاهد وتعمل لتخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، وعندها المؤسسات والقدرة والقيادة، فهي دولة الإمارات الإمارات العربية المتحد.

#محمد_بن_زايد يؤكد في فيديو نشرته وزارة الاقتصاد لاجتماع سموه عن بعد مع وزير الاقتصاد أن القيادة ستعمل كل ما تستطيع لإحضار كل المواد من آخر الدنيا وتأمينها للمواطنين والمقيمين على أرض #الإمارات @Economyae #لاتشلون_هم #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cHALRbTqES — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 18, 2020