العربية للطيران تسيّر رحلة عودة من نيبال وتنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية للطيران" عن تسيير رحلة عودة جديدة من نيبال إلى الشارقة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً.

وأقلعت الرحلة الخاصة المحملة بالشحن الجوي أيضاً من نيبال يوم 17 أبريل في الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي، وحطّت في مطار الشارقة الدولي في اليوم نفسه في الساعة 20:25 بالتوقيت المحلي.

وأكدت العربية للطيران على التزامها بإعادة المواطنين العالقين في الخارج إلى الوطن، ودعم طلبات تسيير رحلات الإجلاء الإضافية، وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن تسيير مجموعة من رحلات الذهاب فقط للمسافرين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى عدة وجهات خلال شهر أبريل.