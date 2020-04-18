رجال أعمال: خطط لضمان سلامة الموظفين

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد رجال أعمال أن برامج التعقيم التي بدأتها حكومة الإمارات قبل أسبوعين أثبتت جدارتها وفعاليتها في توحيد جهود جميع الشركات والأفراد لمواجهة فيروس «كورونا»، ووضع خطط قصيرة إلى متوسطة المدى لضمان سلامة الموظفين من العدوى من جهة وضمان استمرارية الأعمال والأنشطة من جهة أخرى.

وأكّد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، التي لعبت شركة «بيئة» دوراً مهماً في حملة التعقيم الوطني في الشارقة والهادفة إلى تعقيم وتطهير شوارع الإمارة والمرافق العامة، نجاح برنامج التعقيم الوطني ومساهمة «بيئة» في البرنامج انطلاقاً من التزامها بأداء واجبها ودعم الجهود الوطنية للتصدي لهذا الوباء والحد من انتشاره.

وأضاف: نؤكد أننا في شركة «بيئة» استخدمنا أفضل معدات التنظيف المتطورة لتعقيم شوارع مدينة الشارقة ومرافقها العامة، ونحن واثقون من قدرتنا على اجتياز هذه الأزمة الصحية.

وبالتناوب استخدمت «بيئة» كل ليلة مئات العمال والمركبات المجهزة ببخاخات عالية الضغط للمرة الأولى في عملية التعقيم الفعالة، علماً بأنّ الحجم الإجمالي لفريق العمل يزيد على 7000 عامل فيما يبلغ حجم الأسطول أكثر من 1200 مركبة مخصصة لتنظيف الشوارع، وتواصل «بيئة» حالياً تغطية جميع المناطق في الشارقة للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا».

وتحرص «بيئة» على توفير بيئة آمنة ونظيفة للمجتمعات المحلية، وتعتمد دوماً أرقى معايير ومستويات النظافة والتعقيم في جميع عملياتها. فمن خلال قسم «تنظيف»، وهو ذراع جمع النفايات وتنظيف المدن التابع للشركة، تدير «بيئة» مركبات التعقيم العامّة المجهزة ببخاخات عالية الضغط لرشّ المواد المطهرة.

دعم البرنامج

وأكّد عمرو الجابري، مدير المبيعات والتسويق في «دوبيزل»، دعم الشركة التام لبرنامج التعقيم الوطني، مشدداً على أن الشركة وضعت سلامة وصحة موظفيها ضمن أولوياتها منذ البداية، واتخذت تدابير مبكرة لتفعيل سياسة العمل من المنزل، بطريقة تضمن استمرار عمل منصتها وخدماتها وتوافرها لجميع المستخدمين.

وأضاف: من الخطوات التي اتخذناها لضمان عدم استغلال الوضع الحالي وحماية مستخدمي «دوبيزل»، قمنا بمنع نشر جميع إعلانات بيع الأقنعة الطبية ومعقمات اليدين وأطقم اختبار الفيروسات والمناديل المُطهرة عبر منصتنا مؤقتًا، وبطبيعة الحال، مثل جميع الأعمال الأخرى، تأثر النشاط على منصتنا جراء تفشي فيروس «كورونا»، إلا أنّ مستخدمينا لا يزالوا قادرين على العثور على كل ما يبحثون عنه للشراء والبيع عبر «دوبيزل»، بينما نعمل على توعيتهم للقيام بذلك بطريقة آمنة وسليمة.

وناشد الجابري جميع مستخدمي «دوبيزل» اتباع توجيهات السلطات وممارسة تدابير التباعد الاجتماعي عند لقاء مستخدمين آخرين لإتمام الصفقات.

تغيرات متسارعة

وقال سميح زمزم، نائب الرئيس لعمليات التصنيع في «دوكاب»: نواصل متابعة هذه الأوضاع التي تشهد تغيرات متسارعة، كما أننا حريصون على اتباع التوجيهات والمبادرات التي تطلقها حكومة الإمارات، وفي «دوكاب»، نعمل على تعقيم منشآتنا والمصانع والمكاتب ومساكن العمال انطلاقاً من حرصنا على سلامة كوادرنا البشرية والمجتمع ككل.

وأضاف: كما سارعنا إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لحماية صحة موظفينا وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك كله بأدنى حد ممكن من تعطيل أعمالنا، مثمناً جهود القيادة في الحد من انتشار واحتواء فيروس «كورونا»، وسنواصل في محاذاة إجراءاتنا لدعم حكومة الإمارات وكل شخص يعمل بجهد لحمايتنا والحفاظ على صحتنا.