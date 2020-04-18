الأسهم تتباين في أسبوع والسيولة عند مليارين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط تحسن نسبي لمعنويات المستثمرين على وقع المحفزات والمبادرات الحكومية المستمرة وإجراءات هيئة الأوراق المالية الداعمة لتوازن الأسواق، ووصلت السيولة نحو ملياري درهم. ولوحظ أن الشراء المحلي والعربي يقاوم تسييل الأجانب والمؤسسات. وصعد سوق دبي 1.6% ليغلق عند 1859.79 نقطة بمكاسب سوقية ناهزت 505 ملايين درهم مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي 3.5% عند 3969.51 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار في دبي، و663.97 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 1.9 مليار سهم، منها 1.7 مليار في دبي، و223.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 35.17 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق هبطت في آخر جلستين نتيجة عمليات جني الأرباح بعد التصحيح الفني والصعود الملحوظ وخاصة مؤشر أبوظبي من أدنى مستوياته المسجلة في عدة أعوام.

وأضاف أن المعنويات الإيجابية التي شهدتها الأسواق في وقت سابق كانت نتيجة لمجموعة من المحفزات التي أطلقتها الحكومة للتخفيف تداعيات «كورونا»، إضافة إلى بعض التفاؤل بعد ارتفاع الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، كما أضاف الاتفاق التاريخي لـ «أوبك+» وما قد يسفر عنه من تحسن أسعار النفط في الفترة القادمة وإعادة التوازن للسوق النفطية بعض المعنويات الإيجابية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2.9% على وقع مكاسب «إعمار العقارية» 2.53%، و«إعمار مولز» 0.92%، و«داماك» 13.81%، و«الاتحاد العقارية» 15%، و«ديار» 1.72%، و«أرابتك» 5%، وارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.05% مع صعود «دبي الإسلامي» 6.27%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 4.17%. وزاد قطاع الاستثمار 1.6% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.91%، و«سوق دبي المالي» 3.28%، و«شعاع كابيتال» 7.09%، ونما قطاع النقل 2.8% مع صعود «العربية للطيران» 11.48%، و«الخليج للملاحة» 9.21%، في وقت نزل «أرامكس» 4.32%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 5.25% مع هبوط «أبوظبي الأول» 7.93%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 4.87%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.3%، وهبط قطاع الاتصالات 5% مع نزول أسهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع العقار 1.11% على إثر هبوط «الدار» 1.33%. فيما ارتفع قطاع الاستثمار 25.22% مع صعود «العالمية القابضة» 36.67%، و«إشراق» 3.48%، فيما نزل «الواحة كابيتال» 5.66%، وارتفع قطاع الطاقة 0.16% مع ارتفاع «طاقة» 0.62%، و«دانة غاز» 1.49%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 1.43%.