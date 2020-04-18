دبي منصّة المبدعين في ملتقى الابتكار الثاني

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كشف حسين الفردان، مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، عن عزم الدائرة إطلاق الملتقى الدولي الثاني للابتكار في فبراير من العام المقبل 2021، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار خلال أسبوع دبي للابتكار وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حيث يمثل الملتقى أكبر منصة تجمع المبتكرين والمبدعين من مختلف الجنسيات والأعمار لعرض تجاربهم وابتكاراتهم في القطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم، والقطاع الحكومي، القطاع الخاص. وأفاد بأن أكثر من 500 طالب وطالبة شاركوا في ملتقى الابتكار الدولي الأول الذي نظمته الجمارك في أسبوع دبي للابتكار الشهر الماضي، وجرى تبادل معرفي بين أكثر من 100 عارض، كما شارك فيه أكثر من 20 دولة، فيما تراوحت أعمار المشاركين من 5 سنوات إلى 85 عاماً.

وأضاف أن الملتقى يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يجمع تحت سقف واحد فئة المبدعين والمبتكرين والموهوبين والمفكرين والمخترعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن الجمارك والوزارة تجريان الاستعدادات للملتقى الثاني الذي يعتزم أن يضم عدداً أكبر من المشاركين كما سيتم تنظيمه في مساحة أكبر تتسع لعدد المشاركين والمنصات. وأوضح أن الملتقى انطلق من فكرة تهدف إلى جمع كل هذه الفئات من خلال منصة واحدة ترمي إلى تواصل العقول وصنع المستقبل واستقطاب العقول المبدعة من داخل وخارج الدولة لتوليد أفكار خلاقة تسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن الملتقى الأول منح المبتكرين والمبدعين وأصحاب العقول على اختلاف أعمارهم وشرائحهم وجنسياتهم، فرصاً نادرة من حيث الالتقاء بأصحاب الأفكار الممتازة والمشروعات الجديدة وهو ما يهيئ لهم أجواء رائعة للحوار معهم ومن ثم الاستفادة من تجاربهم العلمية على الصعد كافة، فضلاً عن أن هذا الملتقى يشجع النشء والشباب بالدولة على إقامة مشروعاتهم العلمية في أجواء تنافسية تحفزهم على الابتكار بما يتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الملتقى الثاني سيتم تنظيمه بشكل أكبر وأشمل العام المقبل بدعم من وزارة الاقتصاد والمدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، ليضم عدداً أكبر من المنصات والمشاركين والمتحدثين، معلناً أنه تم فتح باب المشاركة في الملتقى الثاني من الآن.

وأفاد بأنه سيتم الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من بوابة العقول خلال الملتقى الدولي الثاني للابتكار، مشيراً إلى أنها ستضم التحديات المطروحة أمام الجهات الحكومية لإيجاد الحلول الناجحة لها من خلال أعضاء البوابة من المخترعين والمبتكرين والمبدعين.