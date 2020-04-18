التحويلات المالية عبر الأنصاري للصرافة تتجاوز 40 %

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد راشد الأنصاري الرئيس التنفيذي في شركة «الأنصاري للصرافة» أن نمو العمليات الرقمية في الشركة انعكس نمواً في حجم التحويلات المالية عبر تطبيق الأنصاري للصرافة بنسبة تتجاوز 40% في شهر مارس الماضي أو ما نسبته 7% من إجمالي التحويلات المالية في الشركة.

وشدّد الأنصاري، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، على أهمية الحملة الوطنية ضد الاحتيال المالي الإلكتروني، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشهد فيه العمليات المصرفية الرقمية خلاله ارتفاعاً لافتاً في ظل الانتشار العالمي لفيروس «كورونا» المستجد.

وقال: قمنا بإطلاق العديد من الحملات التوعوية لتثقيف العملاء وإرشادهم حول كيفية التعامل مع العمليات الاحتيالية المشبوهة، وتعريفهم بالممارسات الصحيحة لحفظ وحماية بياناتهم الشخصية والمالية.

ونؤكد، كشركة رائدة في التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الدولة، تضامننا مع الحملة الوطنية، التي تحمل شعار «#معاً ضد الاحتيال»، مجددين التزامنا بتعزيز العمل المشترك مع كافة المؤسسات المعنية والجهات الأمنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني ضمن القطاع المالي، وسنواصل من جانبنا تنفيذ خطط إعلامية لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وتكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة السلبية، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المجتمع وحماية ممتلكاته.

وأفاد بأن «الأنصاري للصرافة» هي من أوائل الشركات التي تبنت المنصات الإلكترونية والذكية لتوفير حلول مرنة وسريعة لتحويل الأموال، على تبني وتطبيق أعلى مستويات الأمان والحماية والموثوقية ضمن القنوات الرقمية المختلفة للشركة.