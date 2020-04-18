اقتصادية دبي: لا إجراءات إضافية في منافذ التجزئة

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت اقتصادية دبي أن الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها في منافذ البيع بالتجزئة حتى الآن تتركز فقط على ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي وارتداء القفازات والكمامات من قبل المتسوقين والعاملين في المنافذ، بالإضافة إلى عمليات التعقيم المتواصل لمختلف أقسام منافذ البيع، مشيرة إلى أن الإجراءات المذكورة سارية حتى إشعار آخر.

وأوضحت اقتصادية دبي أن زيارة أي من فروع «جمعية الاتحاد» لا تستدعي إبراز التصريح الأمني للحركة عند الدخول بل يكتفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.