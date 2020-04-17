122 ألفاً و550 طناً حصيلة إنتاج الخضراوات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي كمية إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية بإمارة أبوظبي 122 ألفاً و550 طناً خلال الموسم الزراعي 2018-2019، وقُدِّرت المساحة المزروعة بنحو 18 ألفاً و711 دونماً.

وأنتجت مزارع العين وحدها نحو 74 ألفاً و885 طناً بنسبة تصل إلى نحو 61.1% من إجمالي إنتاج الإمارة وبمساحة إجمالية بلغت نحو 10 آلاف و281 دونم بنسبة 55% من إجمالي المساحة المزروعة.

تلتها مزارع الظفرة التي أنتجت نحو 26 ألفاً و569 طناً من الخضراوات بنسبة 21.7% من إجمالي إنتاج الإمارة على مساحة بلغت نحو 4 آلاف و199 دونماً بنسبة 22%.

ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت نحو 21 ألفاً و96 طناً بنسبة 17.2% من إجمالي الإنتاج وبمساحة إجمالية قدرت بنحو 4 آلاف و231 دونماً بنسبة 23% من إجمالي المساحة المزروعة في أبوظبي.

تقنيات حديثة

ويمثل هذا الإنتاج الكثيف ثمرة جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لزيادة المساحة المزروعة في الإمارة وتطوير أنماط الزراعة بالاعتماد على التقنيات الحديثة والأنظمة الملائمة لظروف التربة والمناخ، إضافة إلى مواجهة تحدي ندرة المياه.

وتحرص الهيئة على استدامة قطاع الزراعة، وتحقق رؤية حكومة أبوظبي وتطلعات أصحاب المزارع، من خلال مساعدتهم على تنمية وزيادة الإنتاج المحلي، لتعزيز تنافسيته في السوق وتنمية مساهمته في منظومة الأمن الغذائي.

وبلغ إجمالي مساحة الحقول المكشوفة المزروعة بالخضراوات في إمارة أبوظبي نحو 13 ألفاً و735 دونماً، إذ تستحوذ العين وحدها على نصف هذه المساحة التي تبلغ نحو 6 آلاف و898 دونماً بنسبة 50.2% من إجمالي المساحة المزروعة.

وتبلغ مساحة الحقول المكشوفة في أبوظبي نحو 3 آلاف و566 دونماً بنسبة 25.9% مقابل 3 آلاف و272 دونماً في الظفرة بنسبة 23.9%.

وتقدر كمية إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة بمزارع الإمارة بنحو 44 ألفاً و125 طناً خلال الموسم الزراعي 2018-2019.

وأنتجت مزارع العين وحدها نحو 19 ألفاً و992 طناً بنسبة تصل إلى نحو 45.3%، تلتها مزارع الظفرة التي أنتجت نحو 14 ألفاً و51 طناً من الخضراوات بنسبة 31.8% من إجمالي إنتاج الإمارة، ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت نحو 10 آلاف و81 طناً بنسبة 22.9%.

بيوت محمية

أما بالنسبة لمساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات في إمارة أبوظبي فقد بلغت نحو 4 آلاف و976 دونماً، وتستحوذ العين وحدها على أكثر من ثلثي هذه المساحة التي تبلغ نحو 3 آلاف 383 دونماً بنسبة 68% مقابل 927 دونماً في الظفرة بنسبة 18.6%، بينما بلغت مساحة البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات في أبوظبي نحو 666 دونما بنسبة 13.4%.

وتقدر كمية إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية بأبوظبي بنحو 78 ألفاً و425 طناً خلال الموسم الزراعي 2018-2019.

وأنتجت مزارع العين وحدها نحو 54 ألفاً و893 طناً بنسبة تصل إلى نحو 70% تلتها مزارع الظفرة التي أنتجت نحو 12 ألفاً و517 طناً من الخضراوات بنسبة 16% من إجمالي إنتاج الإمارة، ثم أخيراً مزارع أبوظبي التي أنتجت نحو 11 ألفاً و15 طناً بنسبة 14%.

محاصيل علفية

أما بالنسبة للمحاصيل العلفية فقد بلغ إجمالي إنتاج مزارع أبوظبي نحو 161 ألفاً و506 أطنان معظمها من محاصيل الذرة والشعير والجت التي تستخدم لتغذية الثروة الحيوانية في العزب والمزارع.

وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل العلفية 36 ألفاً و259 دونماً، وتوزع الإنتاج حسب المناطق بواقع 125 ألفاً و556 طناً في منطقة العين بمساحة إجمالية بلغت 27 ألفاً و207 دونمات.

تلتها منطقة الظفرة بمساحة بلغت نحو 5 آلاف و244 دونماً، حيث أنتجت نحو 22 ألفاً و25 طناً، ثم أبوظبي بمساحة 3 آلاف و808 دونمات، وإنتاج 13 ألفاً و925 طناً.