«قلب أوروبا» ينبض بالعمل ضمن جزر العالم في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت «كليندينست»، مطوّر «ذا هارت أوف يوروب» (قلب أوروبا)، الذي يتكون من7 جزر تقع ضمن أرخبيل «جزر العالم» على بعد 4 كيلومترات من ساحل دبى، التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة الإمارات، مما أدى إلى خلو الجزر من فيروس «كورونا» وتطور سير الأعمال الإنشائية التي من المقرر انتهاؤها وتسليمها بحلول نهاية العام.

وأكدت الشركة استمرار عمل 1200 عامل بناء وفني ومهندس وخبير بيئي في الموقع وأن عجلة الإنتاج لم تتوقف.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تسليم 3 جزر وهي السويد وألمانيا إلى جانب جزيرة شهر العسل سانت بطرسبرج و78 وحدة من «فلوتينج سى هورس» من أصل 131 إضافة إلى فندق «بورتوفينو» الذى سيصبح واحداً من أهم عوامل الجذب السياحي للمنطقة.

ويوفر المشروع عدداً من الجزر والفيلات العائمة بالإضافة إلى 4000 منزل لقضاء العطلات التي تعزز السياحة الداخلية، و15 فندقاً فاخراً وعدداً من القصور الفخمة تعكس أشكال الثقافة الغربية.