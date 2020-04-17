تطوير شبكة أمان غذائية خليجية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، ضرورة استمرار التعاون بين دول التعاون في مجال المخزون الاستراتيجي الغذائي، باعتباره أحد المقومات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، ووسيلة ناجعة لتوفير احتياجات السكان من السلع الغذائية في أوقات الأزمات.

وشدد خلال رئاسته للاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون على المستوى الوزاري، لمتابعة جهود التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لمواجهة تداعيات «كورونا»، أن الإمارات على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتها المهمة في هذا الصدد مع الأشقاء في دول المجلس من خلال مناقشة القانون الاتحادي الذي أصدرته الدولة مؤخراً بشأن إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية لـ«البيان» الاقتصادي، أهمية مخرجات الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري بدول التعاون حيث تم الاتفاق على إنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء فيما بين الدول الخليجية موضحاً أنه تمت إحالة المقترح للأمانة العامة لدول التعاون لوضع الآليات الكفيلة بنجاح الشبكة.

وشدد على أن الشراكة تعد إجراءً مكملاً لجهود دول التعاون على الصعيد الاقتصادي، كما تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الراهنة، والتي تتطلب مزيداً من التناغم فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الخليجية المتخذة لضمان حماية أمنها الغذائي.