سوق دبي يصعد بمكاسب 505 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق دبي المالي صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، معززاً بالتحسن النسبي لمعنويات المستثمرين، على وقع المحفزات والمبادرات الحكومية المستمرة وإجراءات هيئة الأوراق المالية الداعمة لتوازن الأسواق.وصعد سوق دبي 1.6 %، ليغلق عند 1859.79 نقطة بمكاسب سوقية ناهزت 505 ملايين درهم، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار، إلى جانب اتجاه المستثمرين العرب والخليجيين نحو الشراء بصافي استثمار 30.3 مليون درهم.

وتلقى سوق دبي دعماً رئيساً من صعود قطاع العقار 2.9 % كما ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.05 % كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.6 % وزاد قطاع النقل 2.8 % .