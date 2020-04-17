1.45 % تراجع التضخم في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الأول 1.45% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، بحسب تقرير لمركز دبي للإحصاء.

وجاء التراجع نتيجة لانخفاض الأسعار في قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 5.53% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.34 نقطة، كما تراجع قطاع الملابس وملبوسات القدم 3.21%، ما خفض التضخم بنحو 0.06 نقطة وقطاع الترفيه والثقافة بنحو2.37% ما خفض التضخم بنحو 0.05 نقطة .

وفي المقابل ارتفعت أسعار كل من قطاعات الطعام والمشروبات وزادت نحو 2.85%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة وقطاع النقل 3.57% ما دفع التضخم 0.37 نقطة، وارتفع التعليم بنحو 1.66% ما دفع التضخم بنحو 0.15 نقطة كما زاد التبغ 14.81% .