الصناديق السيادية الخليجية تترصّد أفضل الفرص الاستثمارية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت «فايننشال تايمز» إن صناديق الثروة السيادية الخليجية تراقب أسعار أصول تضررت تقييماتها بشدة بسبب فيروس «كورونا».

وقال مسؤول تنفيذي مصرفي مقره الخليج، إن مديري صناديق الثروة السيادية يعملون مع البنوك الاستثمارية بحثًا عن الشركات منخفضة القيمة مضيفًا أن قائمة التسوّق يجري إعدادها.

ونقلت الصحيفة اللندنية في تقرير نشرته أمس عن مصرفيين وأشخاص مقربين من الصناديق قولهم، إنهم يتطلعون إلى الاستثمار في المجالات التي ستعود إلى التعافي والانتعاش عالميًا، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وأوضح أن الصناديق تسعى بنشاط للقيام باستثمارات عالمية بما في ذلك قطاعات مثل تكنولوجيا الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.