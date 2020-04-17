450 مليوناً أرباح «المشرق» للربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلن «المشرق»، أمس، نتائجه للربع الأول 2020، بتسجيله صافٍ ربحي 450 مليون درهم، ودخلٍ تشغيلي 1.5 مليار، في انخفاض طفيف مقارنة بالربع الأول 2019.وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي إلى 48.7 %.

ونما الدخل الاستثماري 127 مليوناً، وبلغت الأصول السائلة 31.8%، فيما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 46.2 ملياراً. ونما إجمالي الأصول 2.0% إلى 162.6 ملياراً، بينما نمت القروض والسلف 2.8%، إلى 78.3 ملياراً، وشهدت ودائع المتعاملين انخفاضاً 2.7 %، إلى 88.5 ملياراً، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 88.5 %. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض إلى 4.4 %، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.3 مليارات، ويمثل ذلك تغطية 101.4 % للقروض المتعثرة.

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لـ«المشرق»: «حقق البنك نتائج إيجابية خلال الربع الأول من 2020، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها مختلف اقتصادات العالم».