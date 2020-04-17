البيع على «القياديات» يُعمّق خسائر الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، مع تعرّض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات لضغوط بيعية متفاوتة، وعمليات جني أرباح في ظل غياب المحفزات واستمرار المخاوف بشأن جائحة الفيروس التاجي «كورونا» وتداعياتها على اقتصادات العالم. وانخفض سوق دبي بنسبة 1.96% أو ما يعادل 37.12 نقطة ليغلق عند 1859.79 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، ونزل سوق أبوظبي بنحو 3.83% توازي 157.9 نقطة ليقفل عند 3969.51 نقطة متنازلاً عن حاجز 4 آلاف بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والاستثمار. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 359.6 مليون درهم موزعة بواقع 201.2 مليوناً في دبي و158.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 303.05 ملايين سهم منها 268.4 مليوناً في دبي و34.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6616 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.43% مع هبوط «داماك» 4.79% و«إعمار للتطوير» 2.94% و«أرابتك» 2.4% و«ديار» 1.25% و«إعمار العقارية» 1.22% و«إعمار مولز» 0.9%، ونزل قطاع البنوك بنحو 2.41% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 4.05% و«دبي الإسلامي» 1.45%. وهبط قطاع الاستثمار 0.9% مع تراجع «دبي المالي» 1.05% و«دبي للاستثمار» 0.89% و«شعاع» 0.43%، ونزل قطاع النقل بنحو 0.46% مع هبوط «العربية للطيران» 0.97% و«الخليج للملاحة» 0.3%، فيما استقر «أرامكس» دون تغيير.وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 28.12 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 26.53 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» جاذباً 26 مليون درهم. واقتصرت المكاسب على 6 أسهم فقط تصدرها «المصرف الخليجي التجاري» بنسبة 13.3%، فيما كان «دو» الأكثر انخفاضاً مع تراجع بالحد الأقصى 5%.

سوق أبوظبي

وتأثّر سوق أبوظبي سلباً بانخفاض قطاع البنوك 4.11% مع هبوط «أبوظبي الأول» 4.79% و«أبوظبي التجاري» 4.43% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 4.67% و«أبوظبي الإسلامي» 1.15%، ونزل قطاع الاتصالات بنحو 4.78% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.وهبط قطاع العقار 1.17% مع انخفاض «الدار» 1.33%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.86% وتراجع قطاع الاستثمار 3.66% مع هبوط «الواحة كابيتال» 0.13%، فيما استقر «إشراق» دون تغيير، وهبط الطاقة 1.81% مع تراجع «دانة غاز» 1.91% و«أدنوك للتوزيع» 1.79% و«طاقة» 1.52%.

وتزعّم «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 51.38 مليون درهم، يليه «اتصالات» مستقطباً 40 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 25.6 مليون درهم. ولم يرتفع في سوق أبوظبي سوي 4 أسهم تصدرها «بلدكو» بنحو 14.04%، فيما تراجع سهمي «الاتحاد للتأمين» و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بالحد الأقصى البالغ 5%.

230 %

عزت «العالمية القابضة» ارتفاع سعر سهمها المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أسباب سوقية بحتة، تتمثل في زيادة الطلب وقلة العرض عليه. جاء ذلك عبر إفصاح للشركة أمس، ردت من خلاله على استفسارات السوق حول الأسباب وراء الصعود الكبير الذي طرأ على سعر السهم. وكان سعر سهم «العالمية القابضة» قد ارتفع بنسبة 230% منذ بداية العام الجاري، بعدما قفز من مستوى 6.2 بالغاً 20.5 درهماً في جلسة أمس. وأكدت الشركة في بيانها، التزامها التام بعمليات الإفصاح عن جميع الأحداث التي قد تؤثر على سعر السهم، وبجميع ضوابط الحوكمة والشفافية حسب القوانين والتعليمات المطبقة. (أبوظبي - البيان)

إفصاحات

* أعلنت «دي إكس بي» استقالة جون آيرلند من منصبه كمدير مالي تنفيذي، وتعيين ريمي إسحاق بديلاً عنه اعتباراً من 16 الجاري.

* وافقت عمومية «شعاع كابيتال» على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وتعيين عضو مجلس الإدارة، أبوبكر الخوري حتى انتهاء دورة المجلس الحالي مارس المقبل.

* تناقش «بي إتش مباشر» يوم 20 الجاري فرصة الاستحواذ على شركة استثمارية، وأعلنت الشركة عدم انكشافها على مجموعة «إن إم سي» أو أي من شركاتها التابعة.

* أجّلت «داماك العقارية» موعد عموميتها إلى 14 مايو المقبل.

* اعتمدت «اللاينس للتأمين» مليون درهم للمساهمة المجتمعية في مكافحة الفيروس التاجي «كورونا»، ووافقت عموميتها على توزيع أرباح 30%، وتحويل 10% من الأرباح إلى الاحتياطي القانوني و10% إلى الاحتياطي النظامي، وتحويل 5 ملايين إلى الاحتياطي العام وتدوير 8.4 ملايين للسنة اللاحقة.

* أوضحت «دو» أن شركة المعمورة دايفيسمنت غلوبال هولدينغز (مبادلة) أكدت استقالة مسعود شريف من عضويته في مجلس الإدارة، فيما عيّن جهاز الإمارات للاستثمار، وسام لوتاه كعضو في مجلس الإدارة، وأصبح خالد القبيسي الذي كان يمثل مبادلة في مجلس الإدارة ليصبح ممثل جهاز الإمارات للاستثمار، كما عيّن الجهاز سارة مسلم كعضو مجلس إدارة لتحل محل كأي إيريك ريلاندر.

* صادقت عمومية «الصقر للتأمين» على مقترح عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.