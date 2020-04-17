حملة ترفيهية لأجواء ممتعة في المنزل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هورايزن أف سي بي، التابعة لمجموعة هورايزن، إحدى مجموعات الاتصال حملة توعوية ترفيهية للتحفيز على التحلي بمواقف إيجابية خلال هذه الأوقات الصعبة. تتضمن الحملة سلسلة من مقاطع الفيديو قابلة للمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وإنستغرام وغيرها. كما تستعرض المقاطع مقتطفات من الحياة اليومية لأناس يقضون أوقاتاً ممتعة في أجواء آمنة داخل منازلهم.

وتم تصميم هذه الحملة سعياً لإحداث تأثير إيجابي في المواقف التي نتخذها من أجل الحفاظ على الأمان والصالح العام ونبذ الأجواء السلبية التي قد يفرضها تقييد الحركة هذه الأيام. وتسلط هذه الحملة الضوء على الأنشطة المنزلية التي طالما تم تأجيلها بسبب ضغوط العمل، والدراسة.