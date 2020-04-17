3.27 ملايين زائر لدبي في شهرين بنمو 4 %

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

ارتفع عدد زوار دبي خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 4.1 %، ليصل إلى 3.27 ملايين زائر، مقارنة مع 3.14 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل متوسط نسب الإشغال إلى 82 %، بحسب بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الليالي الفندقية بلغ 6.15 ملايين ليلة، بنمو 8 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بمتوسط إقامة 3.6 ليالٍ، ووصل متوسط سعر الغرفة إلى 472 درهماً، في حين وصل متوسط العائد إلى 386 درهماً.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 9 %، لتصل إلى 127.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 745 منشأة فندقية من مختلف الفئات، منها 128 فندقاً من فئة 5 نجوم، و160 فندقاً من فئة 4 نجوم، و259 فندقاً من فئة نجمة إلى 3 نجوم.

وتصدرت الهند الأسواق الرئيسة، من حيث عدد الزوار، والذي وصل إلى 382 ألف زائر، وحلت السعودية ثانية بـ 373 ألف زائر، بنمو 36 %، مقارنة مع فبراير 2019، بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث، بعد أن سجلت 204 آلاف زائر، وارتفع عدد الزوار من روسيا بنسبة 47 %، إلى 191 ألف زائر.

ومن حيث المناطق، استحوذت أوروبا الغربية على 21 % من إجمالي حجم الزوار، في حين كانت حصة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 20 % و16 %، لدول جنوب شرق آسيا، و10 % لمنطقة الشرق الأوسط، و11 % من روسيا ورابطة الدول المستقلة، في حين توزع النسب المتبقية على باقي المناطق.