شراكة لتوصيل السلع الأساسية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تنسيق شراكة استراتيجية بين مؤسسة «تاكسي دبي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وشركة «أرامكس»، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، و«كارفور»، التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، لتوصيل مختلف المنتجات من السلع الأساسية للمستهلكين لدى التسوق إلكترونياً من «كارفور» أو باستخدام التطبيق الذكي للعلامة، وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المتاجر الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم «أرامكس» باستخدام مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة «تاكسي دبي»، بالإضافة إلى أسطول مخصص من جانبها لتوصيل السلع والمنتجات الأساسية لعملاء «كارفور» في إمارة دبي لدى استخدامهم لتطبيق كارفور، أو التسوق عبر الموقع الإلكتروني carrefouruae.com. وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا تنسيق هذه الشراكة بين مؤسسة تاكسي دبي وشركة أرامكس وكارفور، والتي تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وفي الوقت نفسه تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات».

وأضاف المهيري: يشكل التسوق الإلكتروني واستخدام التطبيقات الذكية للتسوق جزءاً من الإجراءات التي يتبعها الجمهور لتفادي الاختلاط بالآخرين، وتأتي الشراكة في الوقت المناسب، حيث لوحظ ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المتاجر الإلكترونية. كما أن المبادرات الحكومية للمعاملات غير النقدية زادت من الإقبال على التجارة الإلكترونية في الدولة بشكل عام، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص. وهناك تنافس بين المتاجر الإلكترونية أو التطبيقات الذكية في تقديم تجربة ذات مواصفات وميزات عالية تنافس من خلالها عمليات الشراء التقليدية من الأسواق المحلية.

ومن جانبه، أشار مروان الزرعوني، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي، أنه نظراً لارتفاع الطلب على منصات التسوق الإلكتروني في الوقت الراهن، فإن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لخلق مبادرات من شأنها أن تسهل وتسرع عملية تنفيذ طلبات الشراء للجمهور خلال الفترة الحالية، وتندرج هذه الاتفاقية مع أرامكس ضمن مبادرات «دبي للعطاء» التي ترتكز في مبادئها على التخفيف من الأعباء التي تواجه أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشجع المتعاملين على ملازمة المنزل للحد من تداعيات انتشار الفيروس، مجسدين بذلك توجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس «كورونا» بين أفراد المجتمع، ولنعكس التزام مؤسسة تاكسي دبي بتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة بالتشغيل الذكي وإسعاد الناس.

وقال أحمد مرعي، المدير العام لـ«أرامكس» في الإمارات: نلتزم في أرامكس بدعم جميع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية للحفاظ على السلامة والصحة العامة والوقاية من فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره، ومن هذا المنطلق، حرصنا على هذه الاتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي للمساهمة في التخفيف على المواطنين والمقيمين في ظل هذه الأوقات الصعبة والظروف الراهنة، بحيث نضمن توصيل احتياجاتهم ومستلزماتهم بكل سهولة ويسر، وبطريقة آمنة وذات كفاءة عالية.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة: الشراكة نموذج يحتذى في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في سبيل خدمة المجتمع الإماراتي، وخطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف كارفور الإمارات المتمثلة في تلبية احتياجات المجتمع، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة، بما في ذلك تسريع توصيل المنتجات الغذائية والسلع الأساسية لسكان إمارة دبي في منازلهم، ما يشكل عاملاً محفزاً لهم على الالتزام التام لتعليمات الجهات الحكومية، وأوضح بجييون أن فرق العمل في كارفور تواصل تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة عند التعامل مع الطلبات، وتبذل كل ما في وسعها لضمان توفر كافة المنتجات سواء في المتاجر التقليدية أو الإلكترونية في كل الأوقات.

تدابير احترازية

تتم مراعاة التدابير الاحترازية كافة التي يجب اتخاذها لضمان سلامة جميع الأطراف المعنية، مثل عدم التلامس خلال استلام وتسليم الطلبات، والتعقيم المنتظم للمركبات والأدوات المستخدمة في عملية التسليم، بالإضافة إلى الالتزام بجميع اللوائح والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة العامة المحلية. وتوفر المبادرة ميزة ضمان عدم التلامس أثناء التوصيل مع مراعاة توفير شروط الصحة والسلامة كافة للسائقين والمتعاملين على حد سواء، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد.