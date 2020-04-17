إطلاق خدمة إلكترونية لتحويل الأموال في الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت «ترانسفيروايز»، خدمة تحويل الأموال السريعة ومنخفضة التكلفة في الإمارات، ليتمكّن الأفراد من تحويل الأموال بالدرهم، بمتوسط أسعار صرف السوق الحقيقية، من خلال منصة الشركة، وتخضع شركة ترانسفيروايز المحدودة، للوائح التنظيمية لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

وتُعد ترانسفيروايز شركة تقنية عالمية، تعمل على تأسيس طريقة جديدة لتحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم، من خلال إجراءات إلكترونية بالكامل، بما يشمل إتمام إجراءات إنشاء الحساب والتحقق منه، ويؤدي النهج الذي تتبعه الشركة، إلى جعل تحويل الأموال إلى الخارج أسرع وأرخص وأيسر، إذ تتيح للعملاء مقارنة الأسعار، وسداد المدفوعات، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. وتوفر الشركة حالياً أكثر من 1600 مسار تحويل أموال بـ 49 عملة.

وبعد أن أعلنت الشركة عن ترخيص أعمالها في الإمارات في عام 2019، اشترك 15,000 شخص في خدمة الإشعار بإطلاق مسار تحويل الأموال في الدولة، وفتحت الشركة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي، ليكون مركزاً تنطلق منه لتوسعة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.