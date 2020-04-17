«كورونا» يغيّر معادلة التسوّق

المصدر: دبي - البيان

أوضحت شركة «إتقان»، المتخصصة في مجال تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، أن الانتشار العالمي لفيروس «كورونا»، أحدث تأثيراً ملموساً في معادلة التسوق، وبدا ذلك جلياً في ظل التوجه المتزايد للمستهلكين في الإمارات والسعودية نحو منصات التجارة الإلكترونية للحصول على المنتجات الأساسية، عوضاً عن الذهاب إلى مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة، في تحول سريع ومفاجئ في التوجه الاستهلاكي من نموذج الشراء التقليدي إلى نموذج التسوق الإلكتروني.

وكشفت الشركة عن ارتفاع الطلب على شراء الاحتياجات الأساسية عبر الإنترنت، لا سيّما المستلزمات الشخصية، وذلك عقب تبني السلطات المعنية حزمة من الإجراءات الاحترازية، مع بدء العمل بقرارات جديدة تفيد بتقييد الحركة كإجراء وقائي للحدّ من انتشار فيروس «كورونا».

ولفتت «إتقان» إلى الزيادة السريعة في معدلات التجارة الإلكترونية لهذه الفئة من المنتجات في الفترة بين 26 فبراير و26 مارس في كل من الإمارات والسعودية، حيث سجل معدل الطلبات على منتجات العناية بالبشرة في الإمارات نمواً وصل إلى 143.96%، في حين شكلت حصة المستخدمين الجدد من الطلبات الإلكترونية 99.92%، ما يمثل «معدل التحويل» قدره 33.45% من حيث مستوى الإقبال أو عدد زوار الموقع الإلكتروني.

واستحوذت مستحضرات التجميل على حصة كبيرة من طلبات التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة بلغت 275%، وشكل المستخدمون الجدد حوالي 148.57% من المعدل العام، في حين بلغ معدل التحويل 67.93%.