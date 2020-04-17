فريق قيادي جديد بـ «ميماك أوجلفي»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «ميماك أوجلفي»، الشركة المتخصصة بالحلول والخدمات الإبداعية، تعيين فريق قيادي جديد على مستوى المنطقة. وتشمل التعيينات الجديدة، مديراً إقليمياً جديداً، وثلاثة مديرين محليين يديرون عمليات الشركة في دول من مجلس التعاون الخليجي.

وتسعى الشركة إلى تحقيق المزيد من النمو في القطاعات العامة والحكومية، ودعم مشاريع التحول الاقتصادي الطموحة في مختلف أسواق المنطقة.

وتولى أشرف الشكعة منصب المدير الإقليمي، بعد تقاعد سعدة حمّاد، التي حققت حضوراً بارزاً في قطاع العلاقات العامة على مستوى الشرق الأوسط، والتي تولتْ منصب المدير الإقليمي للعلاقات العامة في «ميماك أوجلفي» لعقد من الزمن.

كما تم تعزيز الفريق القيادي في أسواق رئيسة، شملت تولي بيتر بيليني إدارة العلاقات العامة والتأثير في الإمارات، إلى جانب مديري الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.