زيادة هجمات البرمجيات المصرفية الخبيثة

المصدر: دبي- البيان

تمكّنت حلول كاسبرسكي الأمنية، من اعتراض هجمات شُنّت باستخدام تروجانات مصرفية، واستهدفت 773,943 مستخدماً العام الماضي، يعمل أكثر من ثلثهم (35.1 %) في قطاع الشركات.

تأثر قطاع الشركات في الشرق الأوسط أيضاً بهذه الهجمات، فكانت مصر الدولة الأكثر استهدافاً والأعلى بنسبة موظفي الشركات الذين تعرضوا للهجوم من قبل البرمجيات المصرفية الخبيثة، والتي بلغت 43 %، وذلك من بين النتائج التي توصل إليها تحليل أجرته كاسبرسكي، لمشهد التهديدات المحدقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتشير البيانات إلى أن البحرين حلت ثانية بنسبة (41 %)، والإمارات ثالثة بـ (37 %).

وتُعدّ التروجانات أو البرمجيات المصرفية الخبيثة، واحدة من أكثر أدوات الجريمة الرقمية انتشاراً في أوساط مجرمي الإنترنت، الذين يركزون في عملهم على سرقة الأموال. وتسعى هذه البرمجيات عادةً إلى سرقة بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى منصات السداد الإلكتروني، وأنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فضلاً عن رموز المرور لمرة واحدة، ثم تمريرها إلى الجهات التخريبية القائمة وراءها.

واستهدف 35.1 % من هذه الهجمات في عام 2019، موظفي الشركات، بزيادة كبيرة عن النسبة التي بقيت ثابتة تقريباً في السنوات الثلاث السابقة، وتراوحت بين 24 % و25 %.