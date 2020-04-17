مطار الشارقة يعلن استعداده استئناف الرحلات

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي استعدادها التام لاستئناف رحلات إجلاء المسافرين، واستقبال المواطنين العائدين من الخارج، في حال لزم الأمر، واعتماد واستيفاء الإجراءات كافة، مؤكدة التزامها الكامل بتعزيز الإجراءات الصحية لضمان سلامة المسافرين والموظفين.

وأكدت الهيئة استمرارها في اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي بدأت العمل عليها مُسبقاً، حرصاً على سلامة وصحة المسافرين، وفقاً لتوجيهات حكومة الإمارات لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والإرشادات الطبية المعتمدة دولياً.

وشملت التدابير الاحترازية التي وُضعت بشكل مسبق، موظفي المطار الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور إلى مقر العمل، وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات؛ كتفعيل البصمة الإلكترونية الذكية عبر الهاتف النقال، والالتزام بمسافة الأمان بين مناضد الموظفين والمسافرين.