2.2 % تراجع التضخّم بأبوظبي للربع الأول

المصدر: أبوظبي – البيان

كشف التقرير الصادر مؤخراً عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، عن انخفاض التضخم بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.وانخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك في مارس بنسبة 2.6%، عن مارس 2019. وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.5% خلال مارس مقارنة مع فبراير.

وأظهر تقرير المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1.9%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «العليا» بنسبة 2.1%، خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 2.0% و2.3% للأسر غير المواطنة.

وفيما يتعلق بمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، جاءت مساهمة مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 70.3% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.8%.

وساهمت مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 19.2% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير-مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.5%. أما مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» فقد ساهمت بنسبة 15.5% من مجمل معدل الانخفاض خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.6%.

وبالنسبة لمجموعة «الترويح والثقافة» فقد حققت ارتفاعاً في الربع الأول 2020 بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، لتساهم بما نسبته 19.6%، ما حد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير-مارس 2020.