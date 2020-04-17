غرفة دبي تطوّر دليلاً حول برنامج التعقيم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي تطوير دليل إرشادي مبسط حول برنامج التعقيم الوطني بهدف مساعدة القطاع الخاص في التعرف إلى كيفية إدارة أعمالهم بسلاسة وسهولة خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني.

ويعتبر هذا الدليل خدمة مضافة توفرها الغرفة لتزويد الشركات وقطاع الأعمال بمعلومات وافية من مصدر موثوق حول برنامج التعقيم الوطني، مع تسليط الضوء على الكيفية التي يؤثر بها البرنامج على نشاطهم التجاري والاستثماري وساعات العمل وحركة الموظفين وأذونات الخروج بالإضافة إلى التعريف بالقطاعات الحيوية المستثناة من القيود على الحركة والقطاعات الداعمة.

ويمكن للشركات تحميل الدليل الإرشادي لبرنامج التعقيم الوطني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لغرفة دبي، حيث تقوم الغرفة باستمرار بتحديث الدليل وفقاً للإعلانات والإرشادات المستمرة التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية ببرنامج التعقيم الوطني.

ويهدف الدليل الإرشادي كذلك إلى حث الموظفين والشركات على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الالتزام بمعايير السلامة العامة وبالتالي الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بما يدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لمساعدة هذا البرنامج على تحقيق أهدافه في تسريع عملية عودة الشركات والأفراد إلى حياتهم الطبيعية قبل بدء الأزمة.