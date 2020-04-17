قطاع الإنشاءات بدبي يحافظ على وتيرته

المصدر: دبي - البيان

يحافظ قطاع الإنشاءات بدبي إلى حد كبير على وتيرته. ووفق برنامج التعقيم الوطني، تم إعفاء بعض القطاعات من قيود الحظر، ومنها قطاع الإنشاءات الذي يعد محوريًا لاقتصاد الدولة.

وفي هذا السياق، أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، أن أعمال البناء لمشاريعها في مدينة محمد بن راشد ونخلة جميرا ومدينة دبي الطبية والفرجان وداون تاون جبل علي تتقدم بوتيرة سريعة، رغم التحديات التي يفرضها انتشار فيرس «كورونا» على المستوى العالمي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، أكملت الشركة أكثر من 112 سقفًا، وصبت 55,970 مترًا مكعبًا من الخرسانة،، وبناء 1,326,978 قدمًا مربعًا من المساحة المبنية، بمتوسط تقدم شهري في أعمال البناء يبلغ 8%، وتسجيل أكثر من 1,637,421 ساعة عمل.

وسجلت مشاريع الشركة بالفرجان: «ستار» و«شايستا» و«بلازا» معدلات إنجاز وصلت إلى 72 و78 و90% على التوالي، في حين بلغت نسبة الإنجاز في «أورا» بجبل علي 85%، ووصل «مينا» إلى مرحلة 91%، وتم إكمال «عالية» في مدينة دبي الطبية العام الماضي، وأنجزت الشركة مشروعي «سامية» و«فاريشتا» في الفرجان في وقت سابق من هذا العام.

ووصلت نسبة الإنجاز في أعمال البناء لمشروع ريفييرا إلى 60%، مع إحراز تقدم بوتيرة متسارعة في أعمال البنية التحتية وسيتم إنجاز العديد من المباني في المرحلة الأولى من هذا المشروع في نهاية العام الجاري وفق الخطط المحددة مسبقًا، ليتم تسليمها بعد ذلك بوقت قصير. وتخطط عزيزي لإكمال 3,000 وحدة في المجمل تقريبًا في 2020.