1.35 مليار تصرفات عقارات دبي بأسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 1.35 مليار درهم، حيث تم تسجيل 489 مبايعة بقيمة 933.77 مليون درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 238.89 مليون درهم و440 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 694.88 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة أم سقيم الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 354.79 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 297.69 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 57.1 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 62 مليون درهم ورهن بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 62 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 58.67 مليون درهم أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة العوير الثانية بقيمة 18 مليون درهم.