«غرفة الفجيرة» تناقش تطوير روّاد الأعمال

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لمنتسبيها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان «خطوات لتطوير رواد الأعمال في ظل الأزمات» وذلك عبر منصّة مايكروسوفت تيمز. وقدم الدورة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، الدكتور عبدالله العوضي، الخبير المالي ومستشار ريادة الأعمال، وتناولت تأثيرات أزمة كورونا على الأعمال، ومهارات رائد العمل الناجح، بالإضافة إلى عوامل تطوير المشاريع خلال الأزمات، في سبيل مساعدة روّاد الأعمال في التغلّب على التحديات التي تواجههم.

وأكد سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة الحرص على تنظيم الدورات التدريبية والورش عبر منصة التدريب الرقمي عن بُعد في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وأضاف: نعي تماماً في هذه الفترة حاجة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ورش أو استشارات حول كيفية تجاوز تأثيرات أزمة كورونا على حركة مشاريعهم التجارية. وقال: ننظم الدورات والورش مجاناً بالتعاون مع خبراء وممارسين بمجال ريادة الأعمال لصقل مهارات أصحاب الأعمال وتوعيتهم بكيفية إدارة أعمالهم أثناء الأزمات لاستمرارية نجاح أعمالهم. واستقطبت الورشة 127 منتسباً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.