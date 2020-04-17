دومينوز بيتزا تدعم جهود إسعاف دبي

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

تلقى المسعفون وخط الدفاع الأول من العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دعماً من دومينوز بيتزا الإمارات التي قامت بتوزيع 1200 وجبة بيتزا مجانية على مدار 3 أيام في مختلف نقاط الإسعاف تقديراً وعرفاناً للمسعفين.

جاء ذلك ضمن مبادرة دومينوز بيتزا المجتمعية دعماً للجهود الضخمة التي يبذلها خط الدفاع الأول من المسعفين لاحتواء انتشار فيروس COVID-19 في الدولة. وأشاد المسؤولون في إسعاف دبي بالمبادرة التي قامت بها دومينوز بيتزا التي تهدف إلى تأكيد قيم التلاحم والتضامن بين الحكومات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

 

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