غرفة دبي تطور دليلا إرشاديا حول برنامج التعقيم الوطني

المصدر: وام

طورت غرفة تجارة وصناعة دبي دليلا إرشاديا مبسطا حول برنامج التعقيم الوطني بهدف مساعدة القطاع الخاص في التعرف على كيفية إدارة أعمالهم بسلاسة وسهولة خلال فترة تطبيق البرنامج .

يعتبر الدليل الإرشادي خدمة مضافة توفرها الغرفة تزود الشركات وقطاع الأعمال بمعلومات وافية من مصدر موثوق حول البرنامج مع تسليط الضوء على الكيفية التي يؤثر بها على نشاطهم التجاري والاستثماري وساعات العمل وحركة الموظفين وأذونات الخروج إضافة إلى التعريف بالقطاعات الحيوية المستثناة من القيود على الحركة والقطاعات الداعمة.

و يمكن للشركات تحميل الدليل الإرشادي لبرنامج التعقيم الوطني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لغرفة دبي التي ستواصل تحديثه وفقاً للإعلانات والإرشادات المستمرة التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية ببرنامج التعقيم الوطني.

يهدف الدليل الإرشادي كذلك إلى حث الموظفين والشركات على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الالتزام بمعايير السلامة العامة وبالتالي الحد من فيروس كورونا المستجد بما يدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لمساعدة هذا البرنامج على تحقيق أهدافه في تسريع عملية عودة الشركات والأفراد إلى حياتهم الطبيعية قبل بدء الأزمة.