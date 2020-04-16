مصرف الإمارات المركزي يلزم البنوك بعدم تخفيض رواتب المواطنين

المصدر: البيان الإلكتروني

ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الدولة بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف الحرجة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المصرف اليوم في تعميم موجه لكافة البنوك جاء تحت تصنيف "محظور"، إنه نظراً للظروف المرتبطة بتداعيات انتشار "كوفيد-19" قررت اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي تأجيل تحقيق مستهدفات عام 2020 بشرط المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة للظروف الحرجة المذكورة.

وطالب البنوك بإخطار دائرة الرقابة على البنوك بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع الموظفين من المواطنين على مستوي البنك.

وشدد المركزي في تعميمه، الذي يهدف إلى المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، على عدم إنهاء خدمات المواطنين العاملين في البنك بسبب تداعيات انتشار "كوفيد-19"، ولكن هذا لا يشمل حالات الاستقالة من الموظف نفسه أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة حسب القانون والأنظمة السارية.

كما طالب البنوك بالالتزام بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.