1.35 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.35 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 489 مبايعة بقيمة 933.77 مليون درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 238.89 مليون درهم و440 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 694.88 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة أم سقيم الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 354.79 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 297.69 مليون درهم و 55 رهن فلل وشقق بقيمة 57.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 62 مليون درهم وأخري في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 58.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 34 مليون درهم وأخري في منطقة العوير الثانية بقيمة 18 مليون درهم.