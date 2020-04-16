"إحصاء أبوظبي": معدل التضخم يسجل المزيد من التراجع خلال مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف التقرير الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر مارس 2020، انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 2.6%، ليصل إلى 107.6% خلال شهر مارس 2020 مقارنة مع 110.5% في شهر مارس من عام 2019.

وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.5% خلال شهر مارس 2020 ليبلغ 107.6%، مقارنة بـ 109.3% لشهر فبراير من عام 2020. وانخفض معدّل أسعار المستهلك بنسبة 2.2%، ليبلغ 108.9% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 111.3% للفترة نفسها من عام 2019.

وأظهر تقرير المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 1.9%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة 2.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "العليا" بنسبة 2.1%، خلال الفترة الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 2.0% و2.3% للأسر غير المواطنة، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 2.2%.

وفيما يتعلق بمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي "تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض"، جاءت مساهمة مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 70.3% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.8%.

وساهمت مجموعة "سلع وخدمات متنوعة" بنسبة 19.2% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير-مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.5%. أما مجموعة "التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت" فقد ساهمت بنسبة 15.5% من مجمل معدل الانخفاض خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.6%.

وبالنسبة لمجموعة "الترويح والثقافة" فقد حققت ارتفاعاً في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لتساهم بما نسبته 19.6%، الأمر الذي حد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير-مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الإحصاء أبوظبي يقوم بإعداد تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري، ليقدّم تحليلاً شهرياً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسية في التغير السنوي للأسعار.