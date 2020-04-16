طيران الإمارات تشغل 3 رحلات إلى الفلبين الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - البيان

تعتزم طيران الإمارات تشغيل مزيد من الرحلات من دبي إلى مانيلا الأسبوع المقبل، أيام 20 و22 و24 أبريل الجاري، لإتاحة المجال أمام الفلبينيين في الدولة للعودة إلى بلادهم.

ويأتي ذلك في أعقاب قيام طيران الإمارات بتشغيل رحلتين هذا الأسبوع نقلتا أعداداً من الزوار والمقيمين الفلبينيين من دبي إلى مانيلا.

وسوف يسمح فقط للمواطنين الفلبينيين وغيرهم من الذين يستوفون شروط الدخول إلى الفلبين بالسفر على هذه الرحلات. كما يتعين على جميع المسافرين الامتثال لجميع متطلبات الوجهة المقصودة.

ويمكن للراغبين الحجز على هذه الرحلات مباشرة عبر emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وعلى غرار الرحلات الأخرى التي شغلتها حتى الآن، فسوف تطبق طيران الإمارات برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة. تتوفر معلومات مفصلة على موقعها على الإنترنت.

ويتعين كذلك على جميع المسافرين اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء اقنعتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة. كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق الرحلة لعمل إجراءات السفر.