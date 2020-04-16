19.4 مليار درهم سيولة ضخها "المركزي" الإماراتي في السوق خلال مارس

المصدر: وام

بلغت قيمة السيولة التي أعاد مصرف الإمارات المركزي ضخها في الجهاز المصرفي نحو 19.4 مليار درهم خلال شهر مارس من العام الجاري وذلك وفق ما تظهره أحدث الاحصائيات الصادرة عن المصرف.

ويعكس ارتفاع وتيرة السيولة التي ضخها المصرف المركزي حرصه على تلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وعلى نحو يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني.

وساهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق خلال مارس الماضي في انخفاض إجمالي رصيده التراكمي من شهادات الإيداع إلى نحو 144.6 مليار درهم مقارنة مع 164 مليار درهم خلال شهر فبراير الذي سبق.

وتصنف شهادات الإيداع بحسب المعايير النقدية العالمية بكونها واحدة من الأدوات التي تستخدمها المصارف المركزية لتحقيق أهداف سياستها النقدية وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة النقد في السوق وعلى نحو ينسجم مع جهود الدول في دعم اقتصادها الكلي.

ويتضح من خلال الرصد الخاص بمؤشر حركة مخزون المصرف المركزي من شهادات الإيداع انخفاض إجمالي قيمة الرصيد إلى 156.3 مليار درهم تقريبا في شهر يناير من العام الجاري مقارنة مع 160.2 مليار درهم في ديسمبر من العام 2019.

يشار إلى أن سلوك المصرف المركزي في إدارة السيولة خلال العام الماضي أظهر سحبه لنحو 22 مليار درهم من السيولة الفائضة في السوق وهو ما بدا واضحا من خلال ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع إلى 160.2 مليار درهم في ديسمبر 2019 مقارنة مع 138.2 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2018.