الناقلات الوطنية تشغل رحلات الى 39 وجهة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ارتفع عدد الوجهات التي تسير اليها الناقلات الوطنية «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و"العربية للطيران" رحلات اجلاء الى 39 وجهة حول العالم تستهدف اعادة المسافرين والزوار والعالقين في دولة الإمارات إلى بلدانهم بعد ان توقفت حركة السفر فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وقالت الناقلات الوطنية الاربعة انها حصلت على الموافقات الرسمية من هذه الدول لتشغيل رحلات اليها حيث ستنقل هذه الرحلات المسافرين من دولة الامارات وتحمل بضائع وسلع اساسية

وتُشغل طيران الإمارات عدداً محدوداً من رحلات طيران الركاب لنقل المسافرين إلى 9 وجهات هي لندن هيثرو وجاكرتا وتونس ومانيلا والجزائر وتايبه وشيكاغو وكابول فيما تسير طيران الامارات رحلات الى 11 وجهة هي بروكسل، ودبلن، ولندن، وطوكيو،

وزيورخ، وذلك إلى جانب وجهاتها السابقة وهي أمستردام، جاكرتا، مانيلا، ملبورن، سيؤول، وسنغافورة.

وأعلنت «فلاي دبي»، عن 10 وجهات للعودة هي العراق وإيران وأوكرانيا وبلغاريا وجورجيا ورومانيا وصربيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكرواتيا.

واعلنت العربية للطيران مؤخرا عن إطلاق مجموعة رحلات خاصة جديدة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي تضمنت 9 وجهات هي أفغانستان وإيران وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسودان ومصر والهند ونيبال.